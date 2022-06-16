Введение Маркетинга полный цикл разбора НА ВАШ ВКУС.СОЗДАНИЕ ПРОДАЮЩИЙ ВОРОНКИ.СОЗДАНИЕ САЙТОВ .И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИДОВ РАБОТА ТОЛЬКО НА РЕЗУЛЬТАТ
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ НУ И НЕ ЖДУЩИЙ КАКОГО ЛИБО ЧУДО ИЗМЕНЕНИЙ К СВОЕЙ ЖИЗНИ .И ГОТОВЫЙ ПАМОЧЬ В ПАНИМАНИЕ В КВАЛИФИКАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИХ НЕМ ЖЕ ОТРАСЛИ.УЧИТСЯ СТРЕМИТСЯ К ЧЕМУ ЛИБО НОВОМУ РАЗВИВАТСЯ И РЕАЛИЗИРОВАТЬ И НЕ ТРАТИЬ ВРЕМЯ В ПУСТУЮ.НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ХОРОШЕГО МОМЕНТА НАДО БРАТЬ И ДЕЛАТЬ В ОШИБКАХ ЗДЕЛАННЫХ МЫ ПЕРЕЙДЕМ К СОВЕРШЕНСТВУ В БУДУЩЕМ.
Я против войны в Украине!