Необходимо оформить презентацию (это своего рода портфолио с кейсами и правилами работы) Текст, план презентации и часть исходников есть. 7 страниц. 200 рублей за страницу Примеры скину исполнителю Оформить в любом граф. редакторе и предоставить исходник для дальнейшего ...
Здравствуйте, меня зовут Антон и я создаю поток постоянных заявок для вашего бизнеса из Facebook и Instagram.
Я не ограничиваюсь определенной нишей, ведь принцип настройки один:
1. Составление портрета целевого клиента (кроме владельцев бизнеса никто не сможет более точно описать людей, которым они продают услугу)
2. Сегментирование аудиторий по заданным параметрам и выстраивание гипотез
3. Формирование рекламных меседжей для потенциальных клиентов
4. Тестирование гипотез, аудиторий и рекламных объявлений
Далее происходит аналитика фактических показателей и регулирование настроек, с целью уменьшить стоимость целевого действия (перехода на сайт, оставить контакты, подписки).
При анализе вашего продукта перед запуском рекламной кампании, что бы начать работать, я должен быть уверен, что приведу вас к результату и буду полезен.
Я начинаю свою работу с тестового периода, который длится 2 недели, за этот период вы увидите эффективность моей работы, в случае отсутствия результата, я гарантирую возврат денег.
Работаю по договору, оплату можно производить через яндекс кассу.
- Презентации10 заявокЗакрыт3 года назад