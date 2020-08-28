Привлекаю целевые заявки в бизнес

Здравствуйте, меня зовут Антон и я создаю поток постоянных заявок для вашего бизнеса из Facebook и Instagram.

Я не ограничиваюсь определенной нишей, ведь принцип настройки один:

1. Составление портрета целевого клиента (кроме владельцев бизнеса никто не сможет более точно описать людей, которым они продают услугу)

2. Сегментирование аудиторий по заданным параметрам и выстраивание гипотез

3. Формирование рекламных меседжей для потенциальных клиентов

4. Тестирование гипотез, аудиторий и рекламных объявлений

Далее происходит аналитика фактических показателей и регулирование настроек, с целью уменьшить стоимость целевого действия (перехода на сайт, оставить контакты, подписки).

При анализе вашего продукта перед запуском рекламной кампании, что бы начать работать, я должен быть уверен, что приведу вас к результату и буду полезен.

Я начинаю свою работу с тестового периода, который длится 2 недели, за этот период вы увидите эффективность моей работы, в случае отсутствия результата, я гарантирую возврат денег.

Работаю по договору, оплату можно производить через яндекс кассу.