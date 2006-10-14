702556126207

Сергей Соболев 702556126207

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Создание WM-портала

    $500

    Требуется создать с нуля wm-портал. Предположительно - будет создано красивое имя в зоне RU, плюс множество поддоменов для каждого из разделов. Планируемые разделы: - САР (что-нибудь типа freewm.ru) - оплата мобильных/провайдеров (требуется такой скрипт, чтобы ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен прием оплаты (в WM) за услуги провайдеров

    $10

    Требуется сделать скрипт и настроить его. Нужен прием оплаты на сайте в WebMoney (если сможете прикрутить другие системы - доплачу), за услуги операторов связи и провайдеров. Примерно так как на http://telepay.wmtransfer.com/megastock.html/ Пишите мне на [email protected]

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад