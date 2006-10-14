702556126207

$50
Создать логотип для WM-help.ru, вместо того, что там сейчас. 5 WMZ на кошелек по факту. писать стрго на [email protected]
Логотипы и Знаки22 заявки
Закрыт
17 лет назад
Создать логотип для WM-help.ru, вместо того, что там сейчас. 5 WMZ на кошелек по факту. писать стрго на [email protected]
Требуется создать с нуля wm-портал. Предположительно - будет создано красивое имя в зоне RU, плюс множество поддоменов для каждого из разделов. Планируемые разделы: - САР (что-нибудь типа freewm.ru) - оплата мобильных/провайдеров (требуется такой скрипт, чтобы ...
Требуется сделать скрипт и настроить его. Нужен прием оплаты на сайте в WebMoney (если сможете прикрутить другие системы - доплачу), за услуги операторов связи и провайдеров. Примерно так как на http://telepay.wmtransfer.com/megastock.html/ Пишите мне на [email protected]