702556126207

Требуется сделать скрипт и настроить его. Нужен прием оплаты на сайте в WebMoney (если сможете прикрутить другие системы - доплачу), за услуги операторов связи и провайдеров. Примерно так как на http://telepay.wmtransfer.com/megastock.html/ Пишите мне на [email protected]