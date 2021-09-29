Студия звукозаписи Disco Life

Студия звукозаписи Discolife Music начала свою работу в 1995 г. Основателем студии является композитор Серж Батлер, который при участии нескольких звукорежиссеров аранжировщиков и музыкантов создал несколько музыкальных проектов. Спецификой деятельности студии является: звукозапись, аранжировка и написание песен. Сейчас в студии создаются эстрадные музыкальные проекты практически с нуля, а также музыка для фильмов и рекламные ролики.

Немаловажную роль в работе играет правильное студийное оборудование. В данный момент в арсенале студии высококачественное студийное оборудование, в том числе редкое и винтажное. В штате студии студийные и концертные музыканты, композиторы, поэты, звукорежиссёры и аранжировщики, вокалисты и саунд-продюсеры (в том числе зарубежные). Отличительной чертой студии Discolife Music является творческий и индивидуальный подход к клиентам и большой опыт работы в различных направлениях музыки. Мы внимательно следим за тенденциями звукозаписи, музыкального рынка России, США и Европы и воплощаем в жизнь новые, интересные решения.