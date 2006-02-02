Нужен адекватный дизайнер для удаленной работы для длительного сотрудничества. Регулярные заказы. Оплата в зависимости от сложности заказа и выделенного бюджета. Требуется разрабатывать дизайн как для веб-сайтов, логотипов, несложнного флэш и т.п. Обязательно портфолио.