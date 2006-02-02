7602402

Гость 7602402

 
42 годаБолгария
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

•Консалтинговые услуги

Консультации по созданию и продвижению интернет-сайтов

Консультации по интернет-рекламе

•Услуги по разработке и изготовлению интернет-сайтов

Проектирование информационной архитектуры

Подготовка проектной документации (ТЗ, спецификация и т.п.)

Постановка технического задания для разработчиков сайта

Разработка концепции и дизайна интерфейса сайта

Разработка и создание программного обеспечения под веб

Оптимизация сайта к поисковым системам

Адаптация корпоративных баз данных для использования в веб

Подбор и установка CMS (системы управления сайтом)

Установка и настройка сайта на сервере

Формирование контентной области сайта

•Услуги по редизайну готовых сайтов

Дизайн интерфейса сайта

Подбор и установка CMS (система управления сайтом)

Оптимизация сайта к поисковым системам

•Поддержка и продвижение интернет-проектов, сайтов

Услуги по регистрации доменного имени

Размещение и поддержка сайта хостинг

Оптимизация сайта к поисковым системам – SEO

Продвижение в поисковых системах

Регистрация в поисковых системах, интернет-каталогах

Повышение Индекса цитирования сайта

  • Веб-дизайнер

    $100

    Нужен адекватный дизайнер для удаленной работы для длительного сотрудничества. Регулярные заказы. Оплата в зависимости от сложности заказа и выделенного бюджета. Требуется разрабатывать дизайн как для веб-сайтов, логотипов, несложнного флэш и т.п. Обязательно портфолио.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка игрового портала

    Нужен проект организованыый как полный клон http://games.adsl.by/ Подробное ТЗ может образоваться при необходимости. Упор делаем на функциональность и доступность. Алексей

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад