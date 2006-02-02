Нужен адекватный дизайнер для удаленной работы для длительного сотрудничества. Регулярные заказы. Оплата в зависимости от сложности заказа и выделенного бюджета. Требуется разрабатывать дизайн как для веб-сайтов, логотипов, несложнного флэш и т.п. Обязательно портфолио.
•Консалтинговые услуги
Консультации по созданию и продвижению интернет-сайтов
Консультации по интернет-рекламе
•Услуги по разработке и изготовлению интернет-сайтов
Проектирование информационной архитектуры
Подготовка проектной документации (ТЗ, спецификация и т.п.)
Постановка технического задания для разработчиков сайта
Разработка концепции и дизайна интерфейса сайта
Разработка и создание программного обеспечения под веб
Оптимизация сайта к поисковым системам
Адаптация корпоративных баз данных для использования в веб
Подбор и установка CMS (системы управления сайтом)
Установка и настройка сайта на сервере
Формирование контентной области сайта
•Услуги по редизайну готовых сайтов
Дизайн интерфейса сайта
Подбор и установка CMS (система управления сайтом)
Оптимизация сайта к поисковым системам
•Поддержка и продвижение интернет-проектов, сайтов
Услуги по регистрации доменного имени
Размещение и поддержка сайта хостинг
Оптимизация сайта к поисковым системам – SEO
Продвижение в поисковых системах
Регистрация в поисковых системах, интернет-каталогах
Повышение Индекса цитирования сайта
- $100Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен проект организованыый как полный клон http://games.adsl.by/ Подробное ТЗ может образоваться при необходимости. Упор делаем на функциональность и доступность. АлексейРазработка игр10 заявокЗакрыт18 лет назад