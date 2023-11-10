Наталья Доманич 765Annabel765Annabel
61 годУкраина/Курахово
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Ваш фрилансер
Высокоорганизованный, внимательный, ваш фрилансер. Активный пользователь социальных сетей. С легкостью пишу статьи - понятные и интересные, четко по теме. Так как я с Украины, украинский и русский мои родные языки, владею ими в совершенстве. Совершенствую знания английского языка. Имею опыт в наборе и редактировании текстов, книг, проверяю тексты на уникальность. Ранее работала в бьюти сфере, также имею опыт работы в торговле, бывший работник банка. Работаю максимально быстро за приятную цену. Легко обучаюсь всему новому. Буду рада сотрудничеству.
Портфолио
- Was Armut ist.нет просмотров
- Что такое личностьнет просмотров
- Prohibition and permission to love2 просмотра
- Запрет и разрешение любить1 просмотр
- Что такое личность?4 просмотра
- Мейкап1 просмотр
- 18 Gesetze der Psychologieнет просмотров
- 18 законов психологиинет просмотров
- Перевод текста на немецкий язык1 просмотр
- Перевод текста на английский язык1 просмотр
- Германия Эссен1 просмотр
- Перевод2 просмотра