Ваш фрилансер

Высокоорганизованный, внимательный, ваш фрилансер. Активный пользователь социальных сетей. С легкостью пишу статьи - понятные и интересные, четко по теме. Так как я с Украины, украинский и русский мои родные языки, владею ими в совершенстве. Совершенствую знания английского языка. Имею опыт в наборе и редактировании текстов, книг, проверяю тексты на уникальность. Ранее работала в бьюти сфере, также имею опыт работы в торговле, бывший работник банка. Работаю максимально быстро за приятную цену. Легко обучаюсь всему новому. Буду рада сотрудничеству.