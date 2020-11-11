Разработка сайтов под ключ. Дизайн + верстка.

Обо мне

Привет! Я веб-разработчик. Специализируюсь в сфере веб-дизайна и верстки сайтов. Я делаю такие сайты как: landing page, сайты - визитки, корпоративные сайты. В данной сфере я с апреля 2018 года.

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Чем могу быть полезен?

Помогаю компаниям красиво представлять свои продукты и услуги и привлекать новых клиентов из интернета

Когда ко мне обращаться?

Если вам нужен красивый и работоспособный сайт, лучше всего меня подключить к проекту на этапе идеи.

В моей команде есть маркетологи, которым я смогу поручить продвижение вашего сайта и они выведут его на первые строчки в поисковых запросах.

Контакты

Род занятий:

- Адаптивная верстка по БЭМ

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Возможность создания админ панели на wordpress

Навыки

- Html, css, js, jquery, ajax, bootstrap, react, wordpress,