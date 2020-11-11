Разработка сайтов под ключ. Дизайн + верстка.
Обо мне
Привет! Я веб-разработчик. Специализируюсь в сфере веб-дизайна и верстки сайтов. Я делаю такие сайты как: landing page, сайты - визитки, корпоративные сайты. В данной сфере я с апреля 2018 года.
Чем могу быть полезен?
Помогаю компаниям красиво представлять свои продукты и услуги и привлекать новых клиентов из интернета
Когда ко мне обращаться?
Если вам нужен красивый и работоспособный сайт, лучше всего меня подключить к проекту на этапе идеи.
В моей команде есть маркетологи, которым я смогу поручить продвижение вашего сайта и они выведут его на первые строчки в поисковых запросах.
Контакты
- E-mail: [email protected]
- VK: https://vk.com/evgeshamuseev
- Сайт: museev-dev.ru
- Адаптивная верстка по БЭМ
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Возможность создания админ панели на wordpress
Навыки
- Html, css, js, jquery, ajax, bootstrap, react, wordpress,
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка макета "Добрый картон"97 просмотров
- Верстка макета "Yoga"100 просмотров
- Верстка сайта "Гипсолит"123 просмотра
- Верстка макета "Ремонт квартир"93 просмотра
- Верстка макета "Генрих II"70 просмотров
- Верстка проекта "Ирвас окна"69 просмотров
- Верстка и дизайн сайта "Фабрика кофе"62 просмотра