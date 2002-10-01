777inna

Мазурец Инна 777inna

 
41 годУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

1999-2004г.г. Киевский Национальный Лингвистический Университет.

Факультет романо-германской филологии.

Специальность: филолог, переводчик немецкого и английского языков.

Рекомендована в аспирантуру.

С 02.2005

Представительство немецкого энергетического концерна в Киеве: секретарь-переводчик-референт Представительства.

08.2004 - 01.2005

Львовский автобусный завод LAZ, главный офис в Киеве: ассистент-переводчик вице-президента компании, переводчик менеджера проектов.

04.2003 - 07.2004

Бюро переводов "Санрайз": переводчик немецкого и английского языков.

10.2002 - 04.2003

Спецгимназия по английскому языку: преподаватель английского и немецкого языков. Репетитор.

Языки: немецкий, английский, русский, украинский.

PC: MS Office, The Bat, Adobe Reader, Acrobat Reader, Internet Explorer, HTML.

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