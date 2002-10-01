1999-2004г.г. Киевский Национальный Лингвистический Университет.
Факультет романо-германской филологии.
Специальность: филолог, переводчик немецкого и английского языков.
Рекомендована в аспирантуру.
С 02.2005
Представительство немецкого энергетического концерна в Киеве: секретарь-переводчик-референт Представительства.
08.2004 - 01.2005
Львовский автобусный завод LAZ, главный офис в Киеве: ассистент-переводчик вице-президента компании, переводчик менеджера проектов.
04.2003 - 07.2004
Бюро переводов "Санрайз": переводчик немецкого и английского языков.
10.2002 - 04.2003
Спецгимназия по английскому языку: преподаватель английского и немецкого языков. Репетитор.
Языки: немецкий, английский, русский, украинский.
PC: MS Office, The Bat, Adobe Reader, Acrobat Reader, Internet Explorer, HTML.
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