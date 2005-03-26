79128703797

$5
Требуется разработать инфографику, показывающую отличие женского белья от конкурентов на одном слайде. Техническое задание по тексту предоставлено.
Дизайн продукции8 заявок
Закрыт
год назад
Требуется разработать инфографику, показывающую отличие женского белья от конкурентов на одном слайде. Техническое задание по тексту предоставлено.
Требуется отретушировать 50-70 фотографий после фотосессии. Ожидается стандартная ретушь без изменения цвета. Укажите стоимость за фото в диапазоне 70-100 руб. Примеры работ отправляйте в сообщения.