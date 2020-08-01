79129847314

SMM-менеджер, Модератор, Копирайтер

Личные качества

ответственный;

позитивный;

быстро отвечаю, быстро включаюсь в работу, быстро делаю результат!

кстати, печатаю тоже быстро;

всегда укладываюсь в сроки. Или заканчиваю раньше срока ;)

99% владение русским языком;

исполнительный и целеустремленный;

меня не надо “пинать”.

Готов работать на успех Вашей компании уже сейчас!

Дополнительные навыки и знания

В совершенстве MS Word, MS Excel.

Обожаю продавать текстом, только если мне нравится товар и он реально полезен людям. Напишу хороший продающий текст для вашей компании.

Умело веду группу в социальных сетях так, чтобы вы не переживали)

Рекомендации и дополнительная информация

Вы получите SMM-менеджера и Медоратора, для которого не существует слова “проблема”, есть лишь задачи, требующие решения. Решения, которое у меня найдется всегда!