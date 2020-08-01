79129847314

Евгений Фармагей 79129847314

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SMM-менеджер, Модератор, Копирайтер

Личные качества

  • ответственный;
  • позитивный;
  • быстро отвечаю, быстро включаюсь в работу, быстро делаю результат!
  • кстати, печатаю тоже быстро;
  • всегда укладываюсь в сроки. Или заканчиваю раньше срока ;)
  • 99% владение русским языком;
  • исполнительный и целеустремленный;
  • меня не надо “пинать”.
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Готов работать на успех Вашей компании уже сейчас!

Дополнительные навыки и знания

  • В совершенстве MS Word, MS Excel.
  • Обожаю продавать текстом, только если мне нравится товар и он реально полезен людям. Напишу хороший продающий текст для вашей компании.
  • Умело веду группу в социальных сетях так, чтобы вы не переживали)
Рекомендации и дополнительная информация

Вы получите SMM-менеджера и Медоратора, для которого не существует слова “проблема”, есть лишь задачи, требующие решения. Решения, которое у меня найдется всегда!