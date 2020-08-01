79129847314

SMM-менеджер, Модератор, Копирайтер
Личные качества
- ответственный;
- позитивный;
- быстро отвечаю, быстро включаюсь в работу, быстро делаю результат!
- кстати, печатаю тоже быстро;
- всегда укладываюсь в сроки. Или заканчиваю раньше срока ;)
- 99% владение русским языком;
- исполнительный и целеустремленный;
- меня не надо “пинать”.
Готов работать на успех Вашей компании уже сейчас!
Дополнительные навыки и знания
- В совершенстве MS Word, MS Excel.
- Обожаю продавать текстом, только если мне нравится товар и он реально полезен людям. Напишу хороший продающий текст для вашей компании.
- Умело веду группу в социальных сетях так, чтобы вы не переживали)
Вы получите SMM-менеджера и Медоратора, для которого не существует слова “проблема”, есть лишь задачи, требующие решения. Решения, которое у меня найдется всегда!
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