Видеомонтаж-Аудиомонтаж

Видео монтаж на программе SonyVEGASPro, занимался разными работами для ютуб ещё с детства. В арсенале- работа со звуком, склейка и нарезка,переходы, немного анимирования, создание превью и шапок профилей c помощью Photoshop, большое количество звуков без АП, также умею делать шортсы из полноценных роликов.Делал нарезки часовых видео из 24ч материала примерно за сутки. Имеется профессиональный микрофон для озвучки! Мощный компьютер-рендер часового видео в 2к качестве занимает 1ч