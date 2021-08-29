7A.M.

Всем привет!

Меня зовут Семен. Я владею профессиональной студией звукозаписи. Опыт в работе со звуком более 7 лет!

Озвучка, аудиомонтаж, мастеринг и т.д.

Работал сценаристом в Дворце Творчества детей и молодежи в родном городе. Владею даром внушения через голос. Занимаюсь написанием музыки уже много лет. Голос имеет неограниченное число вариаций от сочного, мужского баса - до детского, динамичного лепета. Коммуникабелен, прост в общении, честен. Люблю творчество и люблю показывать людям, как они бы могли полюбить его сами. Пишите! Мы обязательно сработаемся!

С уважением, ваш 7A.M.