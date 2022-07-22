WEB designer

Имею хороший вкус, использую при создании интерфейса минимализм и легкость с расчетом на пользовательское юзабилити. Исключаю графический мусор в своих работах. Слежу за трендами в графическом и веб-дизайне. Изучаю фирменные стили UI/UX дизайна. Мои главные качества: любопытство, стойкость, адаптивность, продуктивность, умение слышать и слушать окружающих меня людей.

НАВЫКИ

UI/UX, Figma, Adobe Photoshop, CorelDraw, Landing page