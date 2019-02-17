830912iraivonina

Ирина 830912iraivonina

 
40 летРоссия/Тимашевск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

 

Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

СВЯЗАТЬСЯ

СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

--WhatsApp: +79892795317(только в режиме чата, задание беру в

письменной форме);

- внутренний

чат Weblancer;

- по почте: [email protected](отвечаю быстро); 

- через

Skype – rodos06(напишите мне  в сообщении свой skype и я добавлю

Вас)

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Здравствуйте,

уважаемые заказчики!

Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов,  а

так же логотипов, элементов фирменного

стиля, упаковок, этикеток, баннеров,

 флаеров, листовок, вывесок, визиток,

всей полиграфии. Качественно и с душой

:)Опыт работы больше 3-х лет: работала дизайнером

в рекламном

агентстве (уверенный

пользователь Photoshop, CorelDRAW). Постоянно повышаю

квалификацию -

сейчас, например, прохожу курсы

рисования

"Рисовать могут все" (иногда,для

дизайна и руками

надо рисовать).

Цена обсуждается после

предоставленного Вами

задания.

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника

по пятницу с 8:00 до 17:00часов.

Выходной день: суббота,воскресенье.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете

полное задание. 

2. Оговаривание

стоимости работы и сроков выполнения (принимаю задание только в

письменной форме,  на слух задания в

работу не беру).

3. Работаю по предоплате,

которая составляет 50% от суммы заказа.

Обратите внимание:  оплату комиссий

 за перевод денежных средств

осуществляет Заказчик.  Предоплата

может быть возвращена только в случае,

если материал с моей стороны не был

предоставлен. 

4. В течении

утвержденного срока  я предоставляю

превью сделанной работы на согласование. 

5.

Внесение корректировок - если возникнет

в этом необходимость.  

6. Согласование

работы 

7. Оплата остатка суммы за

работу. 

8. Отправка исходников.

Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому,

пожалуйста, учитывайте этот момент.

9.

Обмен отзывами.

ВНИМАНИЕ!  Прошу учесть: если результат готовой работы

(логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя

публиковать в моем портфолио,  стоимость

моей работы увеличивается на 50%.  По

другим возможным схемам не работаю.

 

Этот момент нужно оговаривать

со мной  в начале сотрудничества.

 

 **********************************************

К оплате принимаю: WebMoney (WMR).

На карту

Сбербанк

Перевод

Western Union

Яндекс деньги.

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает

заказчик. 

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Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с

радостью возьмусь за выполнение Вашего

заказа!Для связи можно писать в личку: [email protected]. С уважением, Ирина!

CorelDRAWPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
DeniAleksandrovi
Денис 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$19
10 баллов
5 лет назад
Требуется отрисовать персонаж для логотипа
Советую данного исполнителя. Соблюдает сроки. Вовремя вносит коррективы. Очень позитивная. Всегда на связи. Никогда не пропадает.
Благодарю, Денис! Рада сотрудничеству, Обращайтесь!
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