Качественный дизайн для Вашего бизнеса!
СВЯЗАТЬСЯ
СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
--WhatsApp: +79892795317(только в режиме чата, задание беру в
письменной форме);
- внутренний
чат Weblancer;
- по почте: [email protected](отвечаю быстро);
- через
Skype – rodos06(напишите мне в сообщении свой skype и я добавлю
Вас)
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Здравствуйте,
уважаемые заказчики!
Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, а
так же логотипов, элементов фирменного
стиля, упаковок, этикеток, баннеров,
флаеров, листовок, вывесок, визиток,
всей полиграфии. Качественно и с душой
:)Опыт работы больше 3-х лет: работала дизайнером
в рекламном
агентстве (уверенный
пользователь Photoshop, CorelDRAW). Постоянно повышаю
квалификацию -
сейчас, например, прохожу курсы
рисования
"Рисовать могут все" (иногда,для
дизайна и руками
надо рисовать).
Цена обсуждается после
предоставленного Вами
задания.
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РЕЖИМ РАБОТЫ:
Работаю с понедельника
по пятницу с 8:00 до 17:00часов.
Выходной день: суббота,воскресенье.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете
полное задание.
2. Оговаривание
стоимости работы и сроков выполнения (принимаю задание только в
письменной форме, на слух задания в
работу не беру).
3. Работаю по предоплате,
которая составляет 50% от суммы заказа.
Обратите внимание: оплату комиссий
за перевод денежных средств
осуществляет Заказчик. Предоплата
может быть возвращена только в случае,
если материал с моей стороны не был
предоставлен.
4. В течении
утвержденного срока я предоставляю
превью сделанной работы на согласование.
5.
Внесение корректировок - если возникнет
в этом необходимость.
6. Согласование
работы
7. Оплата остатка суммы за
работу.
8. Отправка исходников.
Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому,
пожалуйста, учитывайте этот момент.
9.
Обмен отзывами.
ВНИМАНИЕ! Прошу учесть: если результат готовой работы
(логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя
публиковать в моем портфолио, стоимость
моей работы увеличивается на 50%. По
другим возможным схемам не работаю.
Этот момент нужно оговаривать
со мной в начале сотрудничества.
**********************************************
К оплате принимаю: WebMoney (WMR).
На карту
Сбербанк
Перевод
Western Union
Яндекс деньги.
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает
заказчик.
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Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с
радостью возьмусь за выполнение Вашего
заказа!Для связи можно писать в личку: [email protected]. С уважением, Ирина!
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