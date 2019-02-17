ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

СВЯЗАТЬСЯ

СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

--WhatsApp: +79892795317(только в режиме чата, задание беру в

письменной форме);

- внутренний

чат Weblancer;

- по почте: [email protected](отвечаю быстро);

- через

Skype – rodos06(напишите мне в сообщении свой skype и я добавлю

Вас)

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Здравствуйте,

уважаемые заказчики!

Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, а

так же логотипов, элементов фирменного

стиля, упаковок, этикеток, баннеров,

флаеров, листовок, вывесок, визиток,

всей полиграфии. Качественно и с душой

:)Опыт работы больше 3-х лет: работала дизайнером

в рекламном

агентстве (уверенный

пользователь Photoshop, CorelDRAW). Постоянно повышаю

квалификацию -

сейчас, например, прохожу курсы

рисования

"Рисовать могут все" (иногда,для

дизайна и руками

надо рисовать).

Цена обсуждается после

предоставленного Вами

задания.

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника

по пятницу с 8:00 до 17:00часов.

Выходной день: суббота,воскресенье.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете

полное задание.

2. Оговаривание

стоимости работы и сроков выполнения (принимаю задание только в

письменной форме, на слух задания в

работу не беру).

3. Работаю по предоплате,

которая составляет 50% от суммы заказа.

Обратите внимание: оплату комиссий

за перевод денежных средств

осуществляет Заказчик. Предоплата

может быть возвращена только в случае,

если материал с моей стороны не был

предоставлен.

4. В течении

утвержденного срока я предоставляю

превью сделанной работы на согласование.

5.

Внесение корректировок - если возникнет

в этом необходимость.

6. Согласование

работы

7. Оплата остатка суммы за

работу.

8. Отправка исходников.

Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому,

пожалуйста, учитывайте этот момент.

9.

Обмен отзывами.

ВНИМАНИЕ! Прошу учесть: если результат готовой работы

(логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя

публиковать в моем портфолио, стоимость

моей работы увеличивается на 50%. По

другим возможным схемам не работаю.

Этот момент нужно оговаривать

со мной в начале сотрудничества.

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К оплате принимаю: WebMoney (WMR).

На карту

Сбербанк

Перевод

Western Union

Яндекс деньги.

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает

заказчик.

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Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с

радостью возьмусь за выполнение Вашего

заказа!Для связи можно писать в личку: [email protected]. С уважением, Ирина!