Мене звати Іра , працюю на фрілансі, спеціалізуюся на продажі тексту

Таклж можу вам допомогти в сферфі Транскрибації та оформленню сторіс , візиток , карток , оригінальних резюме також перекладаю тексти з англійської та польської

Професійні навички:

- Високий рівень володіння українською мовою (граматика, стиль, орфографія)

- Вміння швидко та ефективно створювати текстовий контент

- Досвід роботи з різними тематиками і жанрами (статті, блоги, огляди, продаючий контент)

- Великий словниковий запас та вміння використовувати різні стилі письма

- Вміння швидко засвоювати нову інформацію та проводити дослідження для написання якісних текстів

- Вміння працювати з редакторами та враховувати їхні коментарі та правки

Особисті якості:

- Відповідальна та організована

- Творча та інноваційна мислення

- Вміння працювати в команді та виконувати поставлені завдання вчасно

- Висока самодисципліна та мотивація до досягнення результатів

Мета: Розвивати свої професійні навички у написанні текстів на українській мові та надавати якісний контент