Мене звати Іра , працюю на фрілансі, спеціалізуюся на продажі тексту
Таклж можу вам допомогти в сферфі Транскрибації та оформленню сторіс , візиток , карток , оригінальних резюме також перекладаю тексти з англійської та польської
Професійні навички:
- Високий рівень володіння українською мовою (граматика, стиль, орфографія)
- Вміння швидко та ефективно створювати текстовий контент
- Досвід роботи з різними тематиками і жанрами (статті, блоги, огляди, продаючий контент)
- Великий словниковий запас та вміння використовувати різні стилі письма
- Вміння швидко засвоювати нову інформацію та проводити дослідження для написання якісних текстів
- Вміння працювати з редакторами та враховувати їхні коментарі та правки
Особисті якості:
- Відповідальна та організована
- Творча та інноваційна мислення
- Вміння працювати в команді та виконувати поставлені завдання вчасно
- Висока самодисципліна та мотивація до досягнення результатів
Мета: Розвивати свої професійні навички у написанні текстів на українській мові та надавати якісний контент