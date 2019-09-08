Здравствуйте!
Я не делаю всё подряд, а специализируюсь только на контекстной рекламе в Яндекс Директ и Google Реклама (бывш. AdWords).
Привлеку первых клиентов в ваш бизнес уже через 3 дня, профессионально настроив контекстную рекламу. Аудит вашего сайта и рекламы сделаю в подарок. При необходимости, сделаю бесплатный расчет бюджета, стоимости клика и кол-ва заявок.
Опыт в контекстной рекламе с 2011 года.
Рекламные кампании настраиваю с учетом последних изменений.
Могу предоставить примеры статистики по настроенным рекламным кампаниям, также дать телефоны владельцев сайтов, для которых я настраивал рекламу в качестве подтверждения своей компетентности.
Отлично разбираюсь в тонкостях и особенностях переноса рекламных кампаний из Яндекса в Google.
На вопрос о том, как я настраиваю рекламу:
1) Как вы собираете семантику?
С помощью программ Key Collector или Словоеб.
2) Кол-во ключевых фраз в семантике?
Собираю максимальное кол-во запросов по тематике.
3) Вы делаете к каждому ключу своё объявление?
Да, руководствуюсь правилом: Один ключ = одно объявление.
4) Кросс-минусовка и минусовка.
Делаю кросс-минусовку и удаляю дубли в программе Директ Коммандер. На этапе сбора запросов, сразу собираю минус слова.
5) Ставите ли UTM метки?
Ставлю.
6) Следите ли за ставками?
После запуска рк, регулирую ставки в зависимости от конверсии фразы.
7) Как раскидываете кампании?
На каждый регион отдельная рк. Также, могу разделить на "горячие", "теплые", "холодные".
8) Поисковая кампания и рся будут разделены?
Обязательно! Иначе, это 100% слив бюджета.
9) Умеете ли прогнозировать бюджет?
Могу сделать прогноз бюджета для вашего проекта.
10) Разбираетесь ли в стратегиях?
Пользуюсь только ручной стратегией, т.к. автоматические предназначены, лишь для того, чтобы заработать на рекламодателе.
11) Делаете ли релевантные объявления?
Использую ключевую фразу в заголовке и в тексте объявления для повышения показателя СТR.
12) Что именно добавляете в объявления , чтобы был высокий CTR?
Отображаемую ссылку, уточнения, быстрые ссылки и описания к ним, визитку.
13) Делаете аудит кампании?
Да. Помогаю найти ошибки в рекламных кампаниях и даю письменные рекомендации (чек-лист), что нужно исправить.
14) Сколько стоит у вас ведение кампании в месяц?
От 5000 рублей.
15) Настраиваете Ретаргетинг, Ремаркетинг?
Обязательно, позволяет увеличить кол-во заказов в разы.
16) Подключаете Яндекс метрику и Google Analytics?
Да. Помогаю настроить цели.