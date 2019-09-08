Профессиональная настройка Яндекс Директ и Google AdWords. Бесплатный аудит ваших рекламных кампаний и сайта.

Здравствуйте!

Я не делаю всё подряд, а специализируюсь только на контекстной рекламе в Яндекс Директ и Google Реклама (бывш. AdWords).

Привлеку первых клиентов в ваш бизнес уже через 3 дня, профессионально настроив контекстную рекламу. Аудит вашего сайта и рекламы сделаю в подарок. При необходимости, сделаю бесплатный расчет бюджета, стоимости клика и кол-ва заявок.

Опыт в контекстной рекламе с 2011 года.

Рекламные кампании настраиваю с учетом последних изменений.

Могу предоставить примеры статистики по настроенным рекламным кампаниям, также дать телефоны владельцев сайтов, для которых я настраивал рекламу в качестве подтверждения своей компетентности.

Отлично разбираюсь в тонкостях и особенностях переноса рекламных кампаний из Яндекса в Google.

На вопрос о том, как я настраиваю рекламу:

1) Как вы собираете семантику?

С помощью программ Key Collector или Словоеб.

2) Кол-во ключевых фраз в семантике?

Собираю максимальное кол-во запросов по тематике.

3) Вы делаете к каждому ключу своё объявление?

Да, руководствуюсь правилом: Один ключ = одно объявление.

4) Кросс-минусовка и минусовка.

Делаю кросс-минусовку и удаляю дубли в программе Директ Коммандер. На этапе сбора запросов, сразу собираю минус слова.

5) Ставите ли UTM метки?

Ставлю.

6) Следите ли за ставками?

После запуска рк, регулирую ставки в зависимости от конверсии фразы.

7) Как раскидываете кампании?

На каждый регион отдельная рк. Также, могу разделить на "горячие", "теплые", "холодные".

8) Поисковая кампания и рся будут разделены?

Обязательно! Иначе, это 100% слив бюджета.

9) Умеете ли прогнозировать бюджет?

Могу сделать прогноз бюджета для вашего проекта.

10) Разбираетесь ли в стратегиях?

Пользуюсь только ручной стратегией, т.к. автоматические предназначены, лишь для того, чтобы заработать на рекламодателе.

11) Делаете ли релевантные объявления?

Использую ключевую фразу в заголовке и в тексте объявления для повышения показателя СТR.

12) Что именно добавляете в объявления , чтобы был высокий CTR?

Отображаемую ссылку, уточнения, быстрые ссылки и описания к ним, визитку.

13) Делаете аудит кампании?

Да. Помогаю найти ошибки в рекламных кампаниях и даю письменные рекомендации (чек-лист), что нужно исправить.

14) Сколько стоит у вас ведение кампании в месяц?

От 5000 рублей.

15) Настраиваете Ретаргетинг, Ремаркетинг?

Обязательно, позволяет увеличить кол-во заказов в разы.

16) Подключаете Яндекс метрику и Google Analytics?

Да. Помогаю настроить цели.