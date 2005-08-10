888ad444789

Алёна 888ad444789

 
18 летРоссия/Архангельск
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Видеомонтаж любой сложности

Обо мне:

Меня зовут Алёна. Я из города Архангельск в России. Видеомонтажом занимаюсь около трёх лет. Свободно могу монтировать в Davinci resolve, Adobe Premiere, Final Cut Pro.

О работе:

  • время выполнения не большой работы от нескольких часов до суток
  • время выполнения большой работы от суток до 3х дней
  • гарантия работы

Прайс:

  • короткое видео (не более 1 минуты) с простым монтажом - 5$
  • короткое видео со спецэффектами - 7$
  • короткое видео со сложными спецэффектами - 10$
  • видео от 1 до 5 минут с простым монтажом - 7$
  • видео от 1 до 5 мину со спецэффектами - 12$
  • видео от 1 до 5 мину со сложными спецэффектами - 20$
  • видео от 5 минут до 10 с простым монтажом - 10$
  • видео от 5 минут до 10 со спецэффектами - 20$
  • видео от 5 минут до 10 со сложными спецэффектами - 30$
  • видео более 10 минут с простым монтажом - от 13$
  • видео более 10 минут со спецэффектами - от 25$
  • видео более 10 минут со сложными спецэффектами - от 35$

Связь:

почта: [email protected]

телефон: 89116787021

Оплата:

оплатить можно переводом на карту Тинькофф (или другим удобным для вас способом)