888ad444789

Видеомонтаж любой сложности
Обо мне:
Меня зовут Алёна. Я из города Архангельск в России. Видеомонтажом занимаюсь около трёх лет. Свободно могу монтировать в Davinci resolve, Adobe Premiere, Final Cut Pro.
О работе:
- время выполнения не большой работы от нескольких часов до суток
- время выполнения большой работы от суток до 3х дней
- гарантия работы
Прайс:
- короткое видео (не более 1 минуты) с простым монтажом - 5$
- короткое видео со спецэффектами - 7$
- короткое видео со сложными спецэффектами - 10$
- видео от 1 до 5 минут с простым монтажом - 7$
- видео от 1 до 5 мину со спецэффектами - 12$
- видео от 1 до 5 мину со сложными спецэффектами - 20$
- видео от 5 минут до 10 с простым монтажом - 10$
- видео от 5 минут до 10 со спецэффектами - 20$
- видео от 5 минут до 10 со сложными спецэффектами - 30$
- видео более 10 минут с простым монтажом - от 13$
- видео более 10 минут со спецэффектами - от 25$
- видео более 10 минут со сложными спецэффектами - от 35$
Связь:
почта: [email protected]
телефон: 89116787021
Оплата:
оплатить можно переводом на карту Тинькофф (или другим удобным для вас способом)
Я против войны в Украине!