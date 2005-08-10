888ad444789

Видеомонтаж любой сложности

Обо мне:

Меня зовут Алёна. Я из города Архангельск в России. Видеомонтажом занимаюсь около трёх лет. Свободно могу монтировать в Davinci resolve, Adobe Premiere, Final Cut Pro.

О работе:

время выполнения не большой работы от нескольких часов до суток

время выполнения большой работы от суток до 3х дней

гарантия работы

Прайс:

короткое видео (не более 1 минуты) с простым монтажом - 5$

короткое видео со спецэффектами - 7$

короткое видео со сложными спецэффектами - 10$

видео от 1 до 5 минут с простым монтажом - 7$

видео от 1 до 5 мину со спецэффектами - 12$

видео от 1 до 5 мину со сложными спецэффектами - 20$

видео от 5 минут до 10 с простым монтажом - 10$

видео от 5 минут до 10 со спецэффектами - 20$

видео от 5 минут до 10 со сложными спецэффектами - 30$

видео более 10 минут с простым монтажом - от 13$

видео более 10 минут со спецэффектами - от 25$

видео более 10 минут со сложными спецэффектами - от 35$

Связь:

почта: [email protected]

телефон: 89116787021

Оплата:

оплатить можно переводом на карту Тинькофф (или другим удобным для вас способом)