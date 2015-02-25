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Гурьянова Надежда(19.05.1963), Украина.Ищу постоянную работу. Образование – высшее. Окончила Ужгородский госуниверситет. Специальность-филолог. Больше10 лет работала редактором на телевидении.Второе образование – банковское дело. Работала на различных должностях международной финансовой компании 19 лет. Интересуют проектные перспективные задания.Пишу на темы :бизнес, банки, денежные системы, валютное регулирование и контроль, маркетинг,

психология. Люблю жанр эссе, документальные статьи и беллетристику. Свободно работаю в разделах биржи:

языкознание, природа, дом, животные, мода, школьные сочинения, рефераты,

презентации. Статьи уникальные на 100%. В день пишу около 5000 -6000знаков. Работаю честно, быстро и на условиях заказчика.