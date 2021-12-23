Лаконичные сайты на Тильде «под ключ»

Привет! Я Юля, психолог и лингвист, но чуть больше года назад меня захлестнул мир веб-дизайна 珞 Я стала младшим сотрудником отдела дизайна в европейской компании, а еще научилась создавать сайты на Тильде. Все, что я делаю, здорово работает и отлично выглядит 🔥 В дизайне предпочитаю понятный функционал, чистоту и аккуратность  Работаю «под ключ» с обязательным заключением договора 