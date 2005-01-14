89097633755

Дарья Новикова 89097633755

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Фотограф

Стаж 3 года

Профессиональный фотограф, могу сделать предметную сьемку, обработать уже имеющиеся фотографии, красиво вижу, также есть опыт работы с клиентами, грамотная письменная и устная речь, быстрая скорость работы и выполнения поставленных задач, ответственно отношусь к делам за которые берусь<3

Портфолио

Отзывы заказчиков

wordisandre
Андре 
32 года
2 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
2 года назад
Написать обзор банковской карты
Написание статейНаписание обзоров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга