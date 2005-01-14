Фотограф
Стаж 3 года
Профессиональный фотограф, могу сделать предметную сьемку, обработать уже имеющиеся фотографии, красиво вижу, также есть опыт работы с клиентами, грамотная письменная и устная речь, быстрая скорость работы и выполнения поставленных задач, ответственно отношусь к делам за которые берусь<3
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Индивидуальная фотосессиянет просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга