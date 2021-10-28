89143518257

Мария 89143518257

 
61 годРоссия/Тула
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Транскрибация аудио и видео в текст.

Прошла обучение в "Академии заработка". Имею опыт транскрибации аудио и видео материала. Выполню качественно в короткие сроки. Навыки скоропечатания и хорошая аудио аппаратура, дают возможность без проблем выполнять данную работу. Владею румынским языком. Являюсь мастером обработки старых фотографий.

В числе транскрибированных мною материалов были:

- интервью

- курсы

- ответы на вопросы

- лекции

- вебинары

- аудио материалы для написания книг.

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$10
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Отзывы заказчиков
Yana2016
33 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Транскрибация аудио
Задание было сложное, но выполнено качественно и в срок. Понравилось сотрудничество.
Спасибо за предоставленную работу. Спасибо за отзыв. Была рада с Вами сотрудничать. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Транскрибация
1 отзыв
$9/час
от 24 часов
нет рейтинга