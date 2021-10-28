Транскрибация аудио и видео в текст.
Прошла обучение в "Академии заработка". Имею опыт транскрибации аудио и видео материала. Выполню качественно в короткие сроки. Навыки скоропечатания и хорошая аудио аппаратура, дают возможность без проблем выполнять данную работу. Владею румынским языком. Являюсь мастером обработки старых фотографий.
В числе транскрибированных мною материалов были:
- интервью
- курсы
- ответы на вопросы
- лекции
- вебинары
- аудио материалы для написания книг.
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Задание было сложное, но выполнено качественно и в срок. Понравилось сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за предоставленную работу. Спасибо за отзыв. Была рада с Вами сотрудничать. Рекомендую к сотрудничеству!
Транскрибация
1 отзыв
$9/час
от 24 часов
нет рейтинга