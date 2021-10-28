Транскрибация аудио и видео в текст.

Прошла обучение в "Академии заработка". Имею опыт транскрибации аудио и видео материала. Выполню качественно в короткие сроки. Навыки скоропечатания и хорошая аудио аппаратура, дают возможность без проблем выполнять данную работу. Владею румынским языком. Являюсь мастером обработки старых фотографий.

В числе транскрибированных мною материалов были:

- интервью

- курсы

- ответы на вопросы

- лекции

- вебинары

- аудио материалы для написания книг.