Екатерина Орлова 8914kataO8914kataO
21 годРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Привет! Я иллюстратор с опытом работы более 1,5 года. Я специализируюсь на создании иллюстраций для книг, журналов, рекламных материалов и других печатных и цифровых медиа.
Навыки
Владение Adobe Photoshop, Illustrator,Figma
Рисование от руки и цифровое рисование
Умение работать в команде и следовать бренд-букам
Знание основ композиции и цветовой гармонии
Я всегда стараюсь выполнять работу в срок и соответствовать требованиям заказчика. Я умею работать как самостоятельно, так и в команде с другими дизайнерами и иллюстраторами. Если вы ищете талантливого иллюстратора, то я готов помочь вам создать качественные иллюстрации для ваших проектов.
Я против войны в Украине!