Привет! Я иллюстратор с опытом работы более 1,5 года. Я специализируюсь на создании иллюстраций для книг, журналов, рекламных материалов и других печатных и цифровых медиа.

Навыки

Владение Adobe Photoshop, Illustrator,Figma

Рисование от руки и цифровое рисование

Умение работать в команде и следовать бренд-букам

Знание основ композиции и цветовой гармонии

Я всегда стараюсь выполнять работу в срок и соответствовать требованиям заказчика. Я умею работать как самостоятельно, так и в команде с другими дизайнерами и иллюстраторами. Если вы ищете талантливого иллюстратора, то я готов помочь вам создать качественные иллюстрации для ваших проектов.