89160586168

Ответственный и упорный
Семантическая кроссбраузерная верстка проектов на HTML5 и CSS3. ( опыт работы с Flexbox, вэб-шрифтами, доступностью интерфейса, SVG графикой, методологией БЭМ, анимацией на CSS);
Знание препроцессора SASS;
Опыт сборки через Gulp;
Реализация функционала прсредством Javascript ( опыт с DOM, Canvas, AJAX, JSON, XMLHttpRequest, обработчики событий); React.
Опыт работы NPM, Webpack, Bootstrap;
Работа с графичискими редакторами Photoshop , Zeplin (нарезка графики, верстка по макету);
Опыт командной работы.
Я против войны в Украине!