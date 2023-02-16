89160586168

Алексей 89160586168

 
39 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Ответственный и упорный

Семантическая кроссбраузерная верстка проектов на HTML5 и CSS3. ( опыт работы с Flexbox, вэб-шрифтами, доступностью интерфейса, SVG графикой, методологией БЭМ, анимацией на CSS);

Знание препроцессора SASS;

Опыт сборки через Gulp;

Реализация функционала прсредством Javascript ( опыт с DOM, Canvas, AJAX, JSON, XMLHttpRequest, обработчики событий); React.

Опыт работы NPM, Webpack, Bootstrap;

Работа с графичискими редакторами Photoshop , Zeplin (нарезка графики, верстка по макету);

Опыт командной работы.

JavascriptCSSBootstrapReactAjaxSASSGulpPhotoshop