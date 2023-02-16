89160586168

Ответственный и упорный Семантическая кроссбраузерная верстка проектов на HTML5 и CSS3. ( опыт работы с Flexbox, вэб-шрифтами, доступностью интерфейса, SVG графикой, методологией БЭМ, анимацией на CSS); Знание препроцессора SASS; Опыт сборки через Gulp; Реализация функционала прсредством Javascript ( опыт с DOM, Canvas, AJAX, JSON, XMLHttpRequest, обработчики событий); React. Опыт работы NPM, Webpack, Bootstrap; Работа с графичискими редакторами Photoshop , Zeplin (нарезка графики, верстка по макету); Опыт командной работы. JavascriptCSSBootstrapReactAjaxSASSGulpPhotoshop

Я против войны в Украине !