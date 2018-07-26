89181544890

Ретушь фотографий

ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ, БАЗОВАЯ РЕТУШЬ (кадрирование, выравнивание, коррекция света и цвета, повышение резкости, удаление шума, базовая ретушь кожи)

КЛАССИЧЕСКАЯ РЕТУШЬ (цветокоррекция и светокоррекция, кадрирование, устранение крупных и мелких недостатков кожи, прорисовка светотеневого рисунка, повышение резкости, удаление шума, коррекция недостатков фигуры (пластика), отбеливание зубов, легкая чистка одежды, удаление ненужных объектов и мусора)

BEAUTY-РЕТУШЬ (цвето- и светокоррекция, детальная проработка и устранение всех недостатков кожи методом dodge and burn с полным сохранением текстуры, прорисовка светотеневого рисунка, пластика, работа с волосами, чистка фона и одежды, отбеливание зубов)

Bea﻿uty-ретушь