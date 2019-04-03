Напишите мне и расскажите специфику работы, надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Здравствуйте! Я занимаюсь видеомонтажом уже более 4х лет. Мой опыт работы: 3 года сотрудничаю с киностудией RostoFilm. Делаю проекты для частных лиц, образовательных учреждений и организаций. Так же имею образование программиста. Занимаюсь веб-разработкой. Работал в it-компании где программировал банковски терминалы на "Си".
Вы можете ознакомиться с примерами моих работ здесь:
https://drive.google.com/open?id=1gQgfU0j4lZWTDo8PGMXSzdJSoyPEIgCC
Имею навыки работы с презентациями, обработкой фотографий, создание альбомов, создание анимации и тд. Как программист имею опыт работы с некоторыми frontend - фреймворками (inoic, angular, bootsrap...), имею опыт написания программ для микроконтроллеров.
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Портфолио
- Видеомонтаж131 просмотр
- Веб-разработка144 просмотра