Напишите мне и расскажите специфику работы, надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Здравствуйте! Я занимаюсь видеомонтажом уже более 4х лет. Мой опыт работы: 3 года сотрудничаю с киностудией RostoFilm. Делаю проекты для частных лиц, образовательных учреждений и организаций. Так же имею образование программиста. Занимаюсь веб-разработкой. Работал в it-компании где программировал банковски терминалы на "Си".

Вы можете ознакомиться с примерами моих работ здесь:

https://drive.google.com/open?id=1gQgfU0j4lZWTDo8PGMXSzdJSoyPEIgCC

Имею навыки работы с презентациями, обработкой фотографий, создание альбомов, создание анимации и тд. Как программист имею опыт работы с некоторыми frontend - фреймворками (inoic, angular, bootsrap...), имею опыт написания программ для микроконтроллеров.