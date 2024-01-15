О себе
Я Дарья, Веб-дизайнер,UX/UI
Создаю макеты сайтов уже как 2 год.Имею достаточный опыт в работе как с многостаночными сайтами, так и с лендингами,баннерами. Недавно узнала что вам нужен дизайн сайта. Хотела бы предложить свою кандидатуру! Мои клиенты всегда получают не просто картинку макета, а продающий сайт, который увеличивает охваты их бизнесов и приводит клиентов. Для создания сайтов, я использую такие программы как:Figma, Photoshop, программы Adobe когда это необходимо, а так же конструктор Tilda если заказчику нужна верстка. Помимо этого я владею основами HTML+CSS. Некоторые мои клиенты-эксперты, которым требуется Taplink. Они так же обращаются ко мне с этим вопросом и мы разрабатываем им сайт-визитку для их личного дела.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Одностраничный сайт для магазина мебели2 просмотра
- Одностраничный сайт для эксперта1 просмотр
- Одностраничный сайт SO DEMнет просмотров
- Многостраничный сайт для Архитектурного бюронет просмотров
Баннеры
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$2/час
от $1от 2 дней
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Дизайн продукции
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$4/час
от $3от 3 дней
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Дизайн сайтов
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