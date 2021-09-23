89213397278

Никита Степаненко 89213397278

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Диктор за копейки

Диктор.

Прошёл курсы на радиоведущего и актёра озвучки и приобрёл качественное оборудование для озвучки на дому. Низкий голос, бас. Умею сводить, накладывать дорожки на трек, дублировать. У меня много свободного времени и мне нужен опыт, нарабатывать который я согласен за цены ниже ставки.

Вот мои работы

https://cloud.mail.ru/public/PPZw/VTV2VL1Gh

Прошу писать сюда [email protected]

WhatsApp 89213097278

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
redice
Никита 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
2 года назад
Записать видеоотзыв на телефон
Талантище!
Отличный заказчик, отвечает в срок и ставит понятные задачи
Ответный отзыв
aidar1711
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Написать притчу, рассказ
Человек ответственно относится к работе. Приятно работать с таким человеком. Все быстро, и чётко!
Я всего несколько дней на сервисе без подтверждённого аккаунта, а заказчик доверился и не прогадал) Сработали быстро, вечером отклик - днём уже всё готово. К правкам относится лояльно, с пониманием. Был рад сотрудничеству!
Ответный отзыв