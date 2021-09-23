Диктор за копейки
Диктор.
Прошёл курсы на радиоведущего и актёра озвучки и приобрёл качественное оборудование для озвучки на дому. Низкий голос, бас. Умею сводить, накладывать дорожки на трек, дублировать. У меня много свободного времени и мне нужен опыт, нарабатывать который я согласен за цены ниже ставки.
Вот мои работы
https://cloud.mail.ru/public/PPZw/VTV2VL1Gh
Прошу писать сюда [email protected]
WhatsApp 89213097278
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
2 года назад
Талантище!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, отвечает в срок и ставит понятные задачи
$5
10 баллов
2 года назад
Человек ответственно относится к работе. Приятно работать с таким человеком. Все быстро, и чётко!
Ответный отзыв
Я всего несколько дней на сервисе без подтверждённого аккаунта, а заказчик доверился и не прогадал) Сработали быстро, вечером отклик - днём уже всё готово. К правкам относится лояльно, с пониманием. Был рад сотрудничеству!