Диктор за копейки

Диктор.

Прошёл курсы на радиоведущего и актёра озвучки и приобрёл качественное оборудование для озвучки на дому. Низкий голос, бас. Умею сводить, накладывать дорожки на трек, дублировать. У меня много свободного времени и мне нужен опыт, нарабатывать который я согласен за цены ниже ставки.

Вот мои работы

https://cloud.mail.ru/public/PPZw/VTV2VL1Gh

Прошу писать сюда [email protected]

WhatsApp 89213097278