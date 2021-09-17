89282147966

Обработка фотографий, фотошоп в целом, съёмка фотографий, работа со звуком(сведение, создание семплов).

Меня зовут Матвей. Я занимаюсь звуком, делаю музыку жанров EDM, пишу семлы, умею сводить проекты в 5-10 дорожек(на большее их количество не лезу и не хочу). Так же в моей команде есть ещё один человек по имени Максим. Он занимается 3D тендером, обработкой и съёмкой фото, просто фотошепом. Ищем работу, хотим работать, готовы работать.