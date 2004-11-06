3Д моделирование
Работаю в сфере 3Д на платформе Blender, занимаюсь моделированием, анимацией, визуализацией
Опыт около года
Имею неплохое портфолио
Свободный график для выполнения задач
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3д дизайн для сайта6 просмотров
- 3д модель каменной беседки19 просмотров
- 3д модель астронавта12 просмотров
- 3Д вымышленного героя21 просмотр
- 3Д модель заброшенного дома20 просмотров
- 3Д модель Корабля Галеона13 просмотров
- ЗД модель авто Toyota ae 86 trueno25 просмотров
- Триумфальная арка 3Д модель5 просмотров