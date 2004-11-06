89503982302

Александр 89503982302

 
19 летРоссия/Иркутск
2 года на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
3Д моделирование

Работаю в сфере 3Д на платформе Blender, занимаюсь моделированием, анимацией, визуализацией

Опыт около года 

Имею неплохое портфолио

Свободный график для выполнения задач