Всё будет хорошо! Я точно знаю!

Я начинающий специалист в копирайтинге. Но! Имею академическое образование и большой профессиональный опыт. Работа с текстами меня сопровождала все годы: сначала – курсовые и доклады для научных конференций, позже – обзорные тексты, информация для листовок и брошюр, а также деловая переписка.

Сегодня я готова представлять интересные и полезные статьи на медицинскую тематику. Мои изюминки – это педиатрия, диетология и здоровый образ жизни в целом!

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