89622577

Юлия 89622577

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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ДЛЯ ЗАКАЗОВ МОЖЕТЕ ПИСАТЬ В ТЕЛЕГРАММ @LLULLLLLI

✅Сопровождение визуала

✅Ведение социальных сетей

✅Обложки для актуальных

✅Обработка фотографий

✅Иллюстрации/дизайны/fashion иллюстрации

✅Пресеты

✅Ретушь, фотошоп

✅Видеомонтаж

✅Stop motion animation

✅Транскрибация

Обращайтесь, все быстро, качественно и недорого!

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Отзывы заказчиков

dmitryweblancer
Дмитрий 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов
$2
10 баллов
4 года назад
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Всё отлично и вовремя! Рекомендую к сотрудничеству 100%
Быстро связались с Дмитрием, всё понятно и точно объяснил, рассказал про выполнение заказа. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв