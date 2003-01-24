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Портфолио
- Картина, акрил, холст10 просмотров
- Стикеры в телеграмм11 просмотров
- Постер11 просмотров
- Постер5 просмотров
- Персонаж для анимации/игр4 просмотра
- Открытка на день рождения4 просмотра
- Логотип для форума5 просмотров
- Fashion иллюстрация для fashion week Russia7 просмотров
- Логотип5 просмотров
- Алиса в стране чудес50 просмотров
- 🌿Иллюстрация43 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Всё отлично и вовремя! Рекомендую к сотрудничеству 100%
Ответный отзыв
Быстро связались с Дмитрием, всё понятно и точно объяснил, рассказал про выполнение заказа. Всем рекомендую к сотрудничеству!