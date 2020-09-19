89667894459diass

Привет! Расскажу немного о себе, дабы привлечь твое внимание) Я очень разносторонняя и творческая личность. Очень люблю искусство и всё, что касается творчества. Я самоучка и осваиваю рисование, обработку, монтаж уже 5 лет. В данной сфере нет предела и я смотрю различные курсы для повышения своего навыка, всяческим образом черпаю информацию для улучшения на разных источниках. Так, я владею программой Adobe Photoshop на уровне "уверенный пользователь", с недавнего времени начала изучать программу Adobe Illustrator, а так же неплохо разбираюсь в Sony Vegas.