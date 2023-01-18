89668615621

Звуковое оформление видео роликов, sound disign video.

Я делаю монтаж видеороликов, а так же аудио дорожек.

Вот чем я могу быть вам полезен:

1.Чищу звук от шумов, ветра.

2.Вытащу голос из общего звука

3.Сведу несколько дорожек: музыка, звуки,

дубляж.

4.Монтаж видео сюжетов с переходами,

стори тейлинг средствами монтажа.

5.Выполняю транскрибацыю аудио и видео.

Работаю в DaVinci Resolve и в Reaper.

Ссылка на примеры работ

https://drive.google.com/drive/folders/1F4m-Ul7r5jnUrG-h50xugk77Qw3vmJ2T