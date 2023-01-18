89668615621

Звуковое оформление видео роликов, sound disign video.
Я делаю монтаж видеороликов, а так же аудио дорожек.
Вот чем я могу быть вам полезен:
1.Чищу звук от шумов, ветра.
2.Вытащу голос из общего звука
3.Сведу несколько дорожек: музыка, звуки,
дубляж.
4.Монтаж видео сюжетов с переходами,
стори тейлинг средствами монтажа.
5.Выполняю транскрибацыю аудио и видео.
Работаю в DaVinci Resolve и в Reaper.
Ссылка на примеры работ
https://drive.google.com/drive/folders/1F4m-Ul7r5jnUrG-h50xugk77Qw3vmJ2T
Я против войны в Украине!