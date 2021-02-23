Верстальщик, начинающий веб-разработчик

Обо мне

Привет! Меня зовут Виктор и я - верстальщик.

Коротко обо мне

- Более года в сфере IT.

- Пунктуальность - мое второе имя! Точно соблюдаю дедлайны.

- Краткость - сестра таланта. Не лью воду, не веду лишних разговоров, только работа.

Мои навыки, или что я умею:

1. Разработка лендингов, многостраничных сайтов.

2. Знание JS на высоком уровне.

3. Понимание принципа работы и посадки сайта на WP.

4. Грамотный и чистый код.

5. Адаптивность, отзывчивость сайтов - все это присутствует.

6. Умение регистрировать домен и привязывать его к сайту.

7. При надобности(в больших, сложных проектах) использую препроцессор SASS.

8. Верстаю исключительно на Grid.

Как со мной можно связаться?

Через почту: [email protected]

Telegram: @tvojsensei

Instagram: @web.v667

VK: https://vk.com/tvojsensei