Верстальщик, начинающий веб-разработчик
Обо мнеПривет! Меня зовут Виктор и я - верстальщик.
Коротко обо мне
- Более года в сфере IT.
- Пунктуальность - мое второе имя! Точно соблюдаю дедлайны.
- Краткость - сестра таланта. Не лью воду, не веду лишних разговоров, только работа.
Мои навыки, или что я умею:
1. Разработка лендингов, многостраничных сайтов.
2. Знание JS на высоком уровне.
3. Понимание принципа работы и посадки сайта на WP.
4. Грамотный и чистый код.
5. Адаптивность, отзывчивость сайтов - все это присутствует.
6. Умение регистрировать домен и привязывать его к сайту.
7. При надобности(в больших, сложных проектах) использую препроцессор SASS.
8. Верстаю исключительно на Grid.
Как со мной можно связаться?
Через почту: [email protected]
Telegram: @tvojsensei
Instagram: @web.v667