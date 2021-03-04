Дизайн сайтов и не только! 🔮 Обращайтесь - сделаю красиво и качественно!)
Привет, меня зовут Юрий. Я долгое время проработал в разных сферах, но всегда хотел создавать что-то своими руками. Я творческая личность и мне доставляет радость результат сфокусированной работы. Мне всегда было интересно научиться работать в Photoshop, но в юности интерфейс казался мне слишком сложным. В детстве я рисовал в paint и мне пророчили судьбу дизайнера. В зрелом возрасте я научился учиться. Наконец я научился и полюбилсоздавать дизайны сайтов.
График работы:
- Рабочие дни: с понеделника по пятницу
- Выходные: суббота,воскресенье
- На связи: с 9.00 до 21.00 на буднях. На выходных , конечно, тоже отвечу на интересующие вопросы)
- Figma;
- Adobe Photoshop;
- Создание макетов сайтов;
- презентации, рекламные креативы;
- дизайн соц-сетей;
- настройка таргетированной рекламы в соц. сетях
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Портфолио
- GriffinsBasketball — баскетбольная секция51 просмотр