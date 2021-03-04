8kosmos8

Юрий Галиулин 8kosmos8

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн сайтов и не только! &#128302; Обращайтесь - сделаю красиво и качественно!)

Привет, меня зовут Юрий. Я долгое время проработал в разных сферах, но всегда хотел создавать что-то своими руками. Я творческая личность и мне доставляет радость результат сфокусированной работы. Мне всегда было интересно научиться работать в Photoshop, но в юности интерфейс казался мне слишком сложным. В детстве я рисовал в paint и мне пророчили судьбу дизайнера. В зрелом возрасте я научился учиться. Наконец я научился и полюбилсоздавать дизайны сайтов.

График работы:

  • Рабочие дни: с понеделника по пятницу
  • Выходные: суббота,воскресенье
  • На связи: с 9.00 до 21.00 на буднях. На выходных , конечно, тоже отвечу на интересующие вопросы)
Основные инструменты:

  • Figma;
  • Adobe Photoshop;
Основное направление:

  • Создание макетов сайтов;
Дополнительно:
  • презентации, рекламные креативы;
  • дизайн соц-сетей;
  • настройка таргетированной рекламы в соц. сетях
Дизайн сайтаFigma