Дизайн сайтов и не только! 🔮 Обращайтесь - сделаю красиво и качественно!)

Привет, меня зовут Юрий. Я долгое время проработал в разных сферах, но всегда хотел создавать что-то своими руками. Я творческая личность и мне доставляет радость результат сфокусированной работы. Мне всегда было интересно научиться работать в Photoshop, но в юности интерфейс казался мне слишком сложным. В детстве я рисовал в paint и мне пророчили судьбу дизайнера. В зрелом возрасте я научился учиться. Наконец я научился и полюбилсоздавать дизайны сайтов.

График работы:

Рабочие дни: с понеделника по пятницу

Выходные: суббота,воскресенье

На связи: с 9.00 до 21.00 на буднях. На выходных , конечно, тоже отвечу на интересующие вопросы)

Основные инструменты:

Figma;

Adobe Photoshop;

Основное направление:

Создание макетов сайтов;

презентации, рекламные креативы;

дизайн соц-сетей;

настройка таргетированной рекламы в соц. сетях

Дополнительно: