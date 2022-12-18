Всем привет! Меня зовут Умеджон. Мне 22 лет, я Frond-end разработчик Мой опыт работы уже больше 2 года. Обращайтесь!
Всем привет! Меня зовут Умеджон. Мне 22 лет, я Frond-end разработчик Мой опыт работы уже больше 2 года. Я занимаюсь разработкой сайтов как с нуля так и доработкой сайтов разной степени сложности, Отлично ориентируюсь в чужом коде. Если задачу нельзя выполнить так как вы хотите, я предложу всегда несколько аналогичных путей решения задачи, для Вашего выбора. Буду рад Вам помочь, обращайтесь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Surfing web24 просмотра
- Интернет магазин24 просмотра
- Верстка simple web page28 просмотров
- Movie Portal25022 просмотра
- Верстка8 просмотров
- Партфолио21 просмотр
- Верстка12 просмотров