Всем привет! Меня зовут Умеджон. Мне 22 лет, я Frond-end разработчик Мой опыт работы уже больше 2 года. Обращайтесь!

Всем привет! Меня зовут Умеджон. Мне 22 лет, я Frond-end разработчик Мой опыт работы уже больше 2 года. Я занимаюсь разработкой сайтов как с нуля так и доработкой сайтов разной степени сложности, Отлично ориентируюсь в чужом коде. Если задачу нельзя выполнить так как вы хотите, я предложу всегда несколько аналогичных путей решения задачи, для Вашего выбора. Буду рад Вам помочь, обращайтесь!