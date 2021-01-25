Картинки и шаблоны для публикаций в Facebook и Instagram. Миниатюры для YouTube . Рекламные тексты для публикаций . Логотипы.

Индивидуальный подход, стильно , креативно.

"Дизайн-'это молчаливый посыл вашего бренда " (Пол Рэнд) .

Что я делаю :

- Картинки и шаблоны для публикаций в Facebook и Instagram.

- Миниатюры (картинки к видео ) для YouTube .

- Рекламные тексты для публикаций.

- Логотипы.

Выполняю работу в разных стилях . Учту все пожелания заказчика.

- Стоимость работы оговаривается индивидуально .