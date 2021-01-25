Картинки и шаблоны для публикаций в Facebook и Instagram. Миниатюры для YouTube . Рекламные тексты для публикаций . Логотипы.
Индивидуальный подход, стильно , креативно.
"Дизайн-'это молчаливый посыл вашего бренда " (Пол Рэнд) .
Что я делаю :
- Картинки и шаблоны для публикаций в Facebook и Instagram.
- Миниатюры (картинки к видео ) для YouTube .
- Рекламные тексты для публикаций.
- Логотипы.
Выполняю работу в разных стилях . Учту все пожелания заказчика.
- Стоимость работы оговаривается индивидуально .
Портфолио
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- Врач дерматолог.-косметолог.36 просмотров
- Бренд винных шкафов.35 просмотров
- Магазин интерьера.44 просмотра
- Кузовной ремонт.30 просмотров
- Клининговая компания.26 просмотров
- Кузовной ремонт.35 просмотров
- Вся вода.25 просмотров
- Бренд одежды.20 просмотров
- Бренд одежды.28 просмотров
- Товары для животных25 просмотров
- Товары для животных.25 просмотров