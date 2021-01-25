9Vladislav

Алла 9Vladislav

 
47 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Картинки и шаблоны для публикаций в Facebook и Instagram. Миниатюры для YouTube . Рекламные тексты для публикаций . Логотипы.

 Индивидуальный подход, стильно ,  креативно.     

"Дизайн-'это молчаливый посыл вашего бренда "  (Пол Рэнд) . 

                                     

 Что я делаю : 

- Картинки и шаблоны для публикаций в Facebook и Instagram.                                              

- Миниатюры (картинки  к видео ) для  YouTube .                                                                       

- Рекламные тексты для публикаций. 

- Логотипы.                                                                                        

  Выполняю работу в разных стилях . Учту все пожелания  заказчика. 

- Стоимость работы оговаривается индивидуально .

      

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