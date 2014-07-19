AAChibilyaev

Александр Чибиляев AAChibilyaev

 
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб разработчик - Чибиляев Александр

Частный веб разработчик 

易Сайт: http://aachibilyaev.com

Email: [email protected]

Skype: AAChibilyaev

Telegram: +7 925 328 87 37

Viber: +7 925 328 87 37

WhatsApp: +7 925 328 87 37

Телефон: +7 925 328 87 37 

Сертифицированный партнер :

NetCat CMS, UMI CMS, Diafan CMS, Prestashop CMS, 1с Битрикс

易Задачи принимаю через личный кабинет

В личном кабинете мессенджер, задачи, сайты, оплата ⚡

https://aachibilyaev.com/cabinet/ 

PrestashopБитриксNetCat1С-БитриксUMI.CMS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Логотип

    $50

    Необходимо отрисовать логотип 3 варианта. Род деятельности научный консалтинг Брагина Елена Владимировна Предпочтительно использовать строгий английский стиль и буквы из ФИО. http://demo.gavick.com/joomla25/university/ Фирменный стиль

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад