Требуется программист удаленно на сдельную работу и проекты Информация https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-Wj-f7myLAQSPSd-FZJb1b9LC6c63N1N4LRuJOcRHg7HeIw/viewform https://aachibilyaev.com/ +7 495 166 78 92
Александр Чибиляев AAChibilyaevAAChibilyaev
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб разработчик - Чибиляев Александр
Частный веб разработчик
易Сайт: http://aachibilyaev.com
Email: [email protected]
Skype: AAChibilyaev
Telegram: +7 925 328 87 37
Viber: +7 925 328 87 37
WhatsApp: +7 925 328 87 37
Телефон: +7 925 328 87 37
Сертифицированный партнер :
NetCat CMS, UMI CMS, Diafan CMS, Prestashop CMS, 1с Битрикс
易Задачи принимаю через личный кабинет
В личном кабинете мессенджер, задачи, сайты, оплата ⚡
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать логотип 3 варианта. Род деятельности научный консалтинг Брагина Елена Владимировна Предпочтительно использовать строгий английский стиль и буквы из ФИО. http://demo.gavick.com/joomla25/university/ Фирменный стильЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад