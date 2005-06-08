Графический дизайнер AI

Привет! Меня зовут Данила, и я творческий графический дизайнер с острым умом и любовью к экспериментам! 💡 В дополнение к моему профессионализму в области графического дизайна, я также специализируюсь на создании точных технических схем и чертежей.

В моем арсенале мастерства вы найдете не только Adobe Photoshop, Figma и Adobe Illustrator, но и программные среды, такие как CorelDRAW, Autodesk Inventor и AutoCAD. Мое многогранное искусство охватывает как графический дизайн, так и техническое моделирование.

Я не только владею этими инструментами, но и обладаю навыками воплощения уникальных идей в жизнь с использованием искусственного интеллекта. Мои работы могут похвастаться сотрудничеством с MidJourney и даже DALL-E 3, что подчеркивает широкий спектр моих творческих возможностей.

Сейчас я активно работаю над созданием своего портфолио, включая как графические работы, так и технические чертежи. Ваше мнение очень важно для меня, и я буду благодарен за комментарии после завершения проектов.

Я работаю быстро, ответственно и с отличным вниманием к деталям в обеих областях. Готов к постоянному общению и с удовольствием воплощу в жизнь ваши самые смелые идеи не только в графическом дизайне, но и в создании точных технических изображений. Давайте создадим нечто удивительное в обоих направлениях вместе! 🚀🖌️🔧