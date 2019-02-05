Необходимо разработать контент-план для аккаунта инстаграмм и внедрить его на примере информационного ресурса - новостного портала регионального значения. Задача - повышение числа подписчиков.
Социальные сети (SMM и SMO)20 заявок
Закрыт
4 года назад
Необходимо разработать контент-план для аккаунта инстаграмм и внедрить его на примере информационного ресурса - новостного портала регионального значения. Задача - повышение числа подписчиков.
Требуется smm-специалист для разработки стратегии ведения информационного сайта в соц.сетях: твиттер, ВК, ФБ, а также в мессенджере Telegramm.
• Анализ текущего состояния социальных сетей проекта и построение SMM-стратегии;• Рекомендации по продвижению аккаунтов в социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, WhatsApp, Telegram;• Поиск, анализ и подбор релевантных ...