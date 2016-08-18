AKalashnikov

Необходимо обработать скан после сканирования 3D сканером и подготовить модель к 3D печати на 3D принтере. Скан уже собран, с текстурой. Могу отправить в любом формате.
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Закрыт
8 лет назад
Необходимо обработать скан после сканирования 3D сканером и подготовить модель к 3D печати на 3D принтере. Скан уже собран, с текстурой. Могу отправить в любом формате.
Добрый день! Нужно смоделировать фигуру человека по фотографии для последующей печати на 3D принтере. Готовый файл необходим в формате STL. модель должна быть пустотелой, толщина 2-3 мм.