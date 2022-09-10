Обработка фото
Обработаю фото в программе Photoshop:
-проработка мелких деталей, коррекция изъянов
-замена/удаление фона
-при необходимости удаление лишних элементов с фото
-работа с освещением, цветом, фильтрами
Также работаю c векторной графикой в программе Corel Drawe.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Удаление фона, ретушь22 просмотра
- Замена фона25 просмотров
- Цвето/светокоррекция17 просмотров
- Цветокоррекция(замена цвета)15 просмотров
- Ретушь18 просмотров
- Цвето/светокоррекция13 просмотров
- Обработка фото11 просмотров