AKorsak

Анастасия AKorsak

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработка фото

Обработаю фото в программе Photoshop:

-проработка мелких деталей, коррекция изъянов

-замена/удаление фона 

-при необходимости удаление лишних элементов с фото

-работа с освещением, цветом, фильтрами

Также работаю c векторной графикой в программе Corel Drawe.

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