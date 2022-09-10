Обработка фото Обработаю фото в программе Photoshop: -проработка мелких деталей, коррекция изъянов -замена/удаление фона -при необходимости удаление лишних элементов с фото -работа с освещением, цветом, фильтрами Также работаю c векторной графикой в программе Corel Drawe.

Я против войны в Украине !