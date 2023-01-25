ALESIA_frilans

Алеся ALESIA_frilans

 
26 летБеларусь/Витебск
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Логотипы Фирменный стиль Перепечатка текста

Имею два высших образования по дизайну и рекламе.
Я создам логотип, который будет говорить с вашей целевой аудиторией на одном языке.
Дополню его фирменным стилем, помогающим вашим продажам.
Создам дизайн сайта, чтобы о вас знали все.
Также беру мелкие заказы (срок выполнения 1-2 дня), такие как визитки, сувенирная продукция, фотоколлажи, оригинальные открытки для ваших близких.
Также беру заказы по перепечатке текста, качественно и в срок!
Пишите, буду рада сотрудничеству!

Дизайн сайта
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