Логотипы Фирменный стиль Перепечатка текста

Имею два высших образования по дизайну и рекламе.

Я создам логотип, который будет говорить с вашей целевой аудиторией на одном языке.

Дополню его фирменным стилем, помогающим вашим продажам.

Создам дизайн сайта, чтобы о вас знали все.

Также беру мелкие заказы (срок выполнения 1-2 дня), такие как визитки, сувенирная продукция, фотоколлажи, оригинальные открытки для ваших близких.

Также беру заказы по перепечатке текста, качественно и в срок!

Пишите, буду рада сотрудничеству!