Логотипы Фирменный стиль Перепечатка текста
Имею два высших образования по дизайну и рекламе.
Я создам логотип, который будет говорить с вашей целевой аудиторией на одном языке.
Дополню его фирменным стилем, помогающим вашим продажам.
Создам дизайн сайта, чтобы о вас знали все.
Также беру мелкие заказы (срок выполнения 1-2 дня), такие как визитки, сувенирная продукция, фотоколлажи, оригинальные открытки для ваших близких.
Также беру заказы по перепечатке текста, качественно и в срок!
Пишите, буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Фирменный стиль12 просмотров
- Создание логотипа31 просмотр