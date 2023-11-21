Вёрстка
Занимаюсь вёрсткой сайтов
Работаю как с Figma так и Photoshop макетами.
В своих работах применяю: методологию БЭМ, препроцессор SASS, Flexible Box Layout, Grid Layout, сборщик GULP, Bootstrap, систему контроля версий GIT.
Так же в вёрстке уделяю внимание, валидности, доступности,SEO, кроссбраузерности, ретинизации для IOS.
Так же могу поставить на ваш сайт движок WORDPRESS
Связаться со мной можно тут:
Telegram-@Default94
Я против войны в Украине!
Портфолио
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