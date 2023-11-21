Вёрстка

Занимаюсь вёрсткой сайтов

Работаю как с Figma так и Photoshop макетами.

В своих работах применяю: методологию БЭМ, препроцессор SASS, Flexible Box Layout, Grid Layout, сборщик GULP, Bootstrap, систему контроля версий GIT.

Так же в вёрстке уделяю внимание, валидности, доступности,SEO, кроссбраузерности, ретинизации для IOS.

Так же могу поставить на ваш сайт движок WORDPRESS

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Связаться со мной можно тут:

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