Графический дизайнер, дизайнер интерфейсов — Желание постоянно учится, и использовать на практике. — Стремление к профессиональному росту. — Исполнителен, ответственен — Адекватно воспринимаю критику. Прошёл бесплатный курс обучения в онлайн-школе yudaev.school, где многому научился, в частности в редакторе Figma. Имею небольшое портфолио. https://www.behance.net/gallery/159632917/PORTFOLIO ? Навыки: -проектирование пользовательских интерфейсов; -умение работать в Figma -разработки фирменных стилей,логотипов -дизайн рекламных материалов Формат работы: удаленно

Я против войны в Украине !