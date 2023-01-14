ALEXONDER

Александр ALEXONDER

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер, дизайнер интерфейсов

— Желание постоянно учится, и использовать на практике.

— Стремление к профессиональному росту.

— Исполнителен, ответственен

— Адекватно воспринимаю критику.

Прошёл бесплатный курс обучения в онлайн-школе yudaev.school, где многому научился, в частности в редакторе Figma. Имею небольшое портфолио.

https://www.behance.net/gallery/159632917/PORTFOLIO

? Навыки:

-проектирование пользовательских интерфейсов;

-умение работать в Figma

-разработки фирменных стилей,логотипов

-дизайн рекламных материалов

Формат работы: удаленно