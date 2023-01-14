Графический дизайнер, дизайнер интерфейсов
— Желание постоянно учится, и использовать на практике.
— Стремление к профессиональному росту.
— Исполнителен, ответственен
— Адекватно воспринимаю критику.
Прошёл бесплатный курс обучения в онлайн-школе yudaev.school, где многому научился, в частности в редакторе Figma. Имею небольшое портфолио.
https://www.behance.net/gallery/159632917/PORTFOLIO
? Навыки:
-проектирование пользовательских интерфейсов;
-умение работать в Figma
-разработки фирменных стилей,логотипов
-дизайн рекламных материалов
Формат работы: удаленно
Я против войны в Украине!