Проф-Навыки

- Верстка сайтов;

- Разработка макетов сайтов;

Soft-Навыки

- Коммуникабельность;

- Поиск и обработка информации;

- Необычный взгляд на работу;

- Ответственный;

- Стараюсь сделать проект как можно лучше и презентабельнее;

- Прорабатываю все до мелочей;

Связь со мной

Телеграмм : https://t.me/ALaMorty

Instagram: @alamort.design

Обо мне

Добрый и трудолюбивый парень. Люблю направление в котором развиваюсь и создаю красивые вещи из странных идей.

Опыт работы в этой сфере год, но компенсирую недостаток опыта быстрым поиском информации и усваиванием на практике, необычным подходом к работе и скрупулезностью. Создал несколько дизайнов для компаний и небольшое портфолио из личных проектов в ходе обучения, как в верстке так и в разработке макетов.