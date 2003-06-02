Проф-Навыки
- Верстка сайтов;
- Разработка макетов сайтов;
Soft-Навыки
- Коммуникабельность;
- Поиск и обработка информации;
- Необычный взгляд на работу;
- Ответственный;
- Стараюсь сделать проект как можно лучше и презентабельнее;
- Прорабатываю все до мелочей;
Связь со мной
Телеграмм : https://t.me/ALaMorty
Instagram: @alamort.design
Обо мне
Добрый и трудолюбивый парень. Люблю направление в котором развиваюсь и создаю красивые вещи из странных идей.
Опыт работы в этой сфере год, но компенсирую недостаток опыта быстрым поиском информации и усваиванием на практике, необычным подходом к работе и скрупулезностью. Создал несколько дизайнов для компаний и небольшое портфолио из личных проектов в ходе обучения, как в верстке так и в разработке макетов.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Переделка дизайна русскоязычного сайта Xiaomi20 просмотров
- Макет сайт-помощника по игре Genshin Impact47 просмотров
- Макет интернет магазина с одеждой - CG42 просмотра
- Макет сайта для кофейни36 просмотров