Творческий подход к любой задаче обеспечивает классный результат.

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Добрый день дорогой заказчик!

Не секрет: по жизни есть -«технари», есть «гуманитарии». Это нормально! «Семь пядей во лбу», редкость. Я подхожу к любой задаче ответственно и креативно. Несколько грамматических и стилистических ошибок, «коряво» написанный текст – мелочь, способная серьезно навредить и усложняющая путь к Успеху. Продукция или Услуга, даже самая классная, теряет клиентов. Ошибок можно избежать!

У Вас большие планы, есть желание и необходимость запустить проект, а времени мало?

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО?

Делаете сайт? Проблема с контентом, и нужны классные тексты? (Любая тематика и сложность).

Есть замечательные идеи, нужна оригинальная статья?

Хотите «причесать мысли», редактировать статью, «Чтобы мама родная не узнала»?

Составить официальный документ, предусмотреть все «мелочи», или убрать все «лишнее»?

Нужен оригинальный заголовок? Написать объявление и/или создать дизайн объявления?

Оформить презентацию и «Зацепить» аудиторию?

Хотите креативную модельную карту, или создать визитную карту?

Яркое, индивидуальное оформление Товара или Услуги привлекает внимание, увеличивает

продажи и приносит Успех! Грамотные, продуманные тексты обеспечивают приток

клиентов. Креативная Реклама выделит ваше Предложение из общего потока

информации, обеспечит быстрый Старт и развитие Бизнеса.

Обращайтесь, вместе мы справимся с любой задачей!

Ваше задание - мое исполнение - общее достижение цели!

Мои работы доступны в портфолио weblancer и на канале Яндекс Дзен A&N-FROM-CHINA.

Я работаю самостоятельно, без привлечения посторонних людей.

Конфиденциальность, индивидуальный подход и дружеское расположение, гарантирую.

В профиле указан Китай, чтобы учитывать часовой пояс. Я русская, просто живу в Китае уже больше 16 лет.