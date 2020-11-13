Добрый день дорогой заказчик!
Не секрет: по жизни есть -«технари», есть «гуманитарии». Это нормально! «Семь пядей во лбу», редкость. Я подхожу к любой задаче ответственно и креативно. Несколько грамматических и стилистических ошибок, «коряво» написанный текст – мелочь, способная серьезно навредить и усложняющая путь к Успеху. Продукция или Услуга, даже самая классная, теряет клиентов. Ошибок можно избежать!
У Вас большие планы, есть желание и необходимость запустить проект, а времени мало?
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО?
- Делаете сайт? Проблема с контентом, и нужны классные тексты? (Любая тематика и сложность).
- Есть замечательные идеи, нужна оригинальная статья?
- Хотите «причесать мысли», редактировать статью, «Чтобы мама родная не узнала»?
- Составить официальный документ, предусмотреть все «мелочи», или убрать все «лишнее»?
- Нужен оригинальный заголовок? Написать объявление и/или создать дизайн объявления?
- Оформить презентацию и «Зацепить» аудиторию?
- Хотите креативную модельную карту, или создать визитную карту?
продажи и приносит Успех! Грамотные, продуманные тексты обеспечивают приток
клиентов. Креативная Реклама выделит ваше Предложение из общего потока
информации, обеспечит быстрый Старт и развитие Бизнеса.
Обращайтесь, вместе мы справимся с любой задачей!
Ваше задание - мое исполнение - общее достижение цели!
Мои работы доступны в портфолио weblancer и на канале Яндекс Дзен A&N-FROM-CHINA.
Я работаю самостоятельно, без привлечения посторонних людей.
Конфиденциальность, индивидуальный подход и дружеское расположение, гарантирую.
В профиле указан Китай, чтобы учитывать часовой пояс. Я русская, просто живу в Китае уже больше 16 лет.
Портфолио
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