AN-FROM-CHINA

Наталия AN-FROM-CHINA

 
67 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Творческий подход к любой задаче обеспечивает классный результат.

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Добрый день дорогой заказчик!

Не секрет: по жизни есть -«технари», есть «гуманитарии». Это нормально! «Семь пядей во лбу», редкость. Я подхожу к любой задаче ответственно и креативно. Несколько грамматических и стилистических ошибок, «коряво» написанный текст – мелочь, способная серьезно навредить и усложняющая путь к Успеху. Продукция или Услуга, даже самая классная, теряет клиентов. Ошибок можно избежать! 

У Вас большие планы, есть желание и необходимость запустить проект, а времени мало? 

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО?

  • Делаете сайт? Проблема с контентом, и нужны классные тексты? (Любая тематика и сложность).
  • Есть замечательные идеи, нужна оригинальная статья?
  • Хотите «причесать мысли», редактировать статью, «Чтобы мама родная не узнала»?
  • Составить официальный документ, предусмотреть все «мелочи», или убрать все «лишнее»?
  • Нужен оригинальный заголовок? Написать объявление и/или создать дизайн объявления?
  • Оформить презентацию  и «Зацепить» аудиторию?
  • Хотите креативную модельную карту, или создать визитную карту?
Яркое, индивидуальное оформление Товара или Услуги привлекает внимание, увеличивает

продажи и приносит Успех! Грамотные, продуманные тексты обеспечивают приток

клиентов. Креативная Реклама выделит ваше Предложение из общего потока

информации, обеспечит быстрый Старт и развитие Бизнеса.

Обращайтесь, вместе мы справимся с любой задачей! 

Ваше задание - мое исполнение - общее достижение цели!

Мои работы доступны в портфолио weblancer и на канале Яндекс Дзен  A&N-FROM-CHINA.

Я работаю самостоятельно, без привлечения посторонних людей.

Конфиденциальность, индивидуальный подход и дружеское расположение, гарантирую.

В профиле указан Китай, чтобы учитывать часовой пояс. Я русская, просто живу в Китае уже больше 16 лет.

 

Портфолио

Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#178
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#199
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
#298
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $20от 1 дня
#373
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#657
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#1080
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
#1517
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $20от 1 дня
#2994
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