Моя спеціалізація-монтаж відео та обробка фото на замовлення. Чому ви повинні скористатися саме моїми послугами? Це надійність, гнучкість та якість.
Інтереси клієнта у пріоритеті. Якість виконання-безумовна перевага замовлення у мене. Уважне виконання кожного замовлення та зворотній зв`язок-це все та навіть більше я можу вам запропонувати тут і зараз. Дякую за увагу.
Моя спеціалізація: відеомонтаж, обробка фото та робота диктором.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделано на высоком уровне. Андрей, постоянно находится на связи, приятный в общении. Сроки соблюдены.
Ответный отзыв
Был рад сотрудничать. Задача была поставлена очень хорошо, постоянная поддержка связи, никаких проблем не возникло. Спасибо за своевременную оплату. Однозначно рекомендую!
$3
10 баллов
5 лет назад
Спасибо, работа была выполнена в срок и с достойным качеством, я остался доволен.
Ответный отзыв
Рад был сотрудничать, быстрая оплата и постоянная поддержка связи. Однозначно рекомендую! Спасибо доверие.