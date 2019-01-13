ANDREWphoto

Андрей Пасечник ANDREWphoto

 
23 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Моя спеціалізація-монтаж відео та обробка фото на замовлення. Чому ви повинні скористатися саме моїми послугами? Це надійність, гнучкість та якість.

Інтереси клієнта у пріоритеті. Якість виконання-безумовна перевага замовлення у мене. Уважне виконання кожного замовлення та зворотній зв`язок-це все та навіть більше я можу вам запропонувати тут і зараз. Дякую за увагу.

                                 Моя спеціалізація: відеомонтаж, обробка фото та робота диктором.

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
kupigo
Олег 
58 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Видеоролик
Сделано на высоком уровне. Андрей, постоянно находится на связи, приятный в общении. Сроки соблюдены.
Был рад сотрудничать. Задача была поставлена очень хорошо, постоянная поддержка связи, никаких проблем не возникло. Спасибо за своевременную оплату. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
tsvetkov-roman
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Собрать 3-5 минутный ролик из фото и видео
Спасибо, работа была выполнена в срок и с достойным качеством, я остался доволен.
Рад был сотрудничать, быстрая оплата и постоянная поддержка связи. Однозначно рекомендую! Спасибо доверие.
Ответный отзыв