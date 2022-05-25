Программист python | Обработка фото/видеоматериала | Перевод с китайского, английского языков
Всегда готов помочь Вам с Вашими заказами! Парсинг различных уровней сложностей, написание telegram-ботов, написание скриптов, исправление и доработка Вашего кода - точно и соблюдая дедлайны выполню любую задачу.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!