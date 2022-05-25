ANDREYFROL62

Андрей ANDREYFROL62

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программист python | Обработка фото/видеоматериала | Перевод с китайского, английского языков

Всегда готов помочь Вам с Вашими заказами! Парсинг различных уровней сложностей, написание telegram-ботов, написание скриптов, исправление и доработка Вашего кода - точно и соблюдая дедлайны выполню любую задачу.

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Отзывы заказчиков

tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать 16 товарных фото на основе исходников
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