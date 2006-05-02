Вообщем нужен HYIP на движке HYIP Meneger PRO 2 (Движок сам у меня сеть) Нужно к нему русссификатор (как самого движка, так и его админки) + вот такая готовая шкура http://www.goldyork.com/hyip/ALL.gif Жду вас в асе 77726277 Или пишите ...