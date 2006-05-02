Вообщем нужен HYIP на движке HYIP Meneger PRO 2 (Движок сам у меня сеть) Нужно к нему русссификатор (как самого движка, так и его админки) + вот такая готовая шкура http://www.goldyork.com/hyip/ALL.gif Жду вас в асе 77726277 Или пишите ...
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Нужно написать видео-чат, плюс админка с управлением пользователями (редактирование акаунтов, удаление) и создание комнат в чате. Биллинг можно не писать, у нас модуль есть свой, на других сайтах применяется, мы просто его подключим сами. Видео-чат должен быть на PHP ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно создание дизайнов для HYIP проектов. Проекты на движке HYIP Manager PRO. Дизы можете не разрабатывать сами, а брать хороший (желательно малоизвестный) фри шаблон и верстать его, "одевать" проект.))) За один диз (верстку) - 10 - 15 $. Обращаться ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требются опытные програмисты, знакомые с HYIP. Задача: -Написать скрипт (использовать тот, который у ас есть) HYIP -Одеть его в шкуру (шкуры дам) -Оптимизировать -Закачать скрин проекта на любой хостинг и дать линк на него -Закачать собственно сам проект и дать ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
В молодую развивающуюся студию требуются веб-дизайнеры,seo-птимизаторы. Требования: -Постоянное нахождение в сети -Возможность работать 8 часов в сутки -Ответственность (выполнение всех заданий точно в срок)Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется опытный программист для создания программы управления игрой. За подробностями обращайтесь в асю:346956699 Или на мэйл:[email protected]Разработка игр4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Обращаться в ICQ!!! Вообщем, нужно создание вап-сайтов. От Вас требуются расценки и сроки, а так же примеры Ваших работ. Еще раз повторю, обращаться только в ICQ!!!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен перевод тескта с Англ. на испанский и немецкий. Стучите в аську! Мои контакты: icq: 346956699 e-mail: [email protected]Переводы8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $350
Нужны музыканты для озвучки флеш сайтов и хедеров. Оплата $350 за 100 сайтов. (~65 фул флеш сайтов и ~35 хедеров)Копирайтинг8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Нужна раскрутка сайта. За подробностями пишите в аську или на мыло. Мои контакты: icq: 346956699 e-mail: [email protected]Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта врачей. За подробной информацией: ICQ:346956699 E-MAIL:[email protected]Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Нужен человек для постоянной раскрутки интернет-казино www.dvd-guru.ru Основное направление - увеличение посещаемости ресурса и целевой аудитории. Контакты: ICQ:8870200 E-MAIL:[email protected]Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Нужен специалист по работе со скриптами. Основные обязанности - установка и поддержка различных скриптов ( форумов, досок и т.д.) За более подробной информацией обращайтесь в ICQ (8870200) или по e-mail ([email protected])Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Нужен специалист по наполнению контента сайта. Тематика сайта - казино, азартные игры и т.д. За более подробной информацией обращайтесь в ICQ (8870200) или по e-mail ([email protected])Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Нужен специалист по раскрутке и продвижению сайта. Продвигать будем казино www.dvd-guru.ru Обязательно наличие успешно выполненных работ. За более подробной информацией обращайтесь в ICQ или по e-mailПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад